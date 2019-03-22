Ekinoks, gündüz ile gecenin eşit sürede olması anlamına geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki kez yaşanıyor.

Bu olay Bursa'nın İznik ilçesinde festivalle kutlanmaya başlandı.

İznik Ekinoks Festivali'nin ilki, tarihi Lefke Kapısı'ndan kortej yürüyüşü ile başladı.

Türkiye'nin bir çok yerinden İznik'e giden fotoğraf tutkunları, İznik Gölü'nde, güneşin suya kavuştuğu anı yakalayabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Ekinoks Festivali süresince, İznik'te antik kent turları düzenlenecek, atölyede çini çalışmaları yapılacak.

Katılımcılar, Göllüce ve Müşküle mahallelerinde köy kültürünü de tanıma fırsatı bulacak.

Kaynak: TRT Haber