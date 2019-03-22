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Bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları eğitim müfredatına girdi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) bünyesinde bulunuyor. Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Metin Doğan bilgi verdi.

Bu alanın son yıllarda giderek popüler hale geldiğini anlatan Doğan, özellikle Çin'de modern tıbbın yanı sıra geleneksel tıpla ilgili eğitim veren fakültelerin bulunduğunu söyledi.

Ayrıca, Çin'deki fakültelerde modern tıbbın yanı sıra geleneksel tıp eğitiminin ilk 3 yıl birlikte verildiğini, 4. sınıfla birlikte bu iki dalın ayrılarak hekim adaylarının eğitimlerine devam ettiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerinde de kullanılıyor

Yurt dışında modern ile geleneksel tıp uygulamalarının kombine uygulandığı hastanelerin bulunduğunu belirten Doğan, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere gelişmiş diğer Avrupa ülkelerinde de bu yöntemin kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Doğan, Türkiye'de de bu uygulamaların özellikle "merdiven altı" tabir edilen yerlerde uzman olmayan kişilerce yürütülmesinin önüne geçebilmek amacıyla eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde birimler kurulduğunu anlattı.

"Türkiye'de öncü bir çalışma"

AYBÜ'nün, geleneksel tıp uygulamalarını eğitim kapsamına alarak öncü bir çalışmayı başlattığını vurgulayan Doğan, en fazla hekim ve eczacıya da bünyelerindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezinde eğitim verildiğini söyledi.

"Yurt dışında geleneksel tıp uygulamaları alanında pek çok tıbbi araştırma yürütülüyor. Bu alanı tıp eğitimine alarak Türkiye'de öncü bir çalışmayı başlatmış olduk."

Ayrıca Türkiye'de ilk defa AYBÜ tarafından, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde eğitim verileceğini açıkladı.

Yüksek lisans ve doktora programının gelecek akademik dönemde başlayacağından bahseden Doğan, bu eğitimleri alabilmek için hekim ya da eczacı olunması gerektiğini anlattı.

Hem araştırma hem eğitim

Doğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp bünyesinde ilaç üretim çalışmalarının da çok önem taşıdığına dikkat çekerek, bu alanlarda veteriner ve biyologların da görev alabileceğini anlattı.

"Hekim, eczacı, veteriner hekim, biyolog, ziraat ve farmakognozi uzmanları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel Tıp Anabilim Dalı'nda yürütülen çalışmalarda hem araştırma yapacak hem de öğrencilere eğitim verecek. Ayrıca üniversitemizdeki Geleneksel Tıp Anabilim Dalı, bu alanda kadrolu olarak öğretim üyesi istihdam edilen ülkemizdeki ilk anabilim dalı."

Kaynak: AA