Dünya herkes için adil bir yer değil...

844 milyon insan, suya doğrudan ulaşamıyor. Dünyanın birçok ülkesinde insanların suya erişimi çok yetersiz. İnsanların, özellikle de kadın ve çocukların hayatları su yolunda geçiyor.

Bugün ise Dünya Su Günü. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "İçme suyu, Hıfzıssıhha ve Hijyen" raporuna göre, dünyada 159 milyon insan, içme suyunu, hijyen açısından en düşük düzeydeki "yer üstü" sularından karşılıyor.

Raporda, hijyen açısından içme suları en düşükten en yükseğe doğru "yer üstü", "işlenmemiş", "kısıtlı", "temel" ve "güvenli işlenmiş" olarak sınıflandırılıyor.

Rapora göre, dünya nüfusunun yüzde 71'ine denk gelen 5,2 milyar insan, "güvenli işlenmiş" içme suyu hizmetine erişebiliyor.

Değişim için harekete geçtiler

TRT Belgesel’in yeni belgeseli Su Savaşları, bu hayatları değiştirmek için yola çıkıyor.

Dünyanın birçok farklı ülkesinde, adı bile duyulmayan köylerde, insanlarla suyu buluşturuyorlar. Onlara sadece su değil, dolaylı olarak bir gelecek, eğitim, bambaşka bir hayat veriyorlar.

Türkiye belgeselciliğinde bir ilke imza atılıyor. Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer’den oluşan "Su Savaşçıları", değişim için harekete geçiyor.

Su Savaşları'nın ilk bölümüne ulaşmak için tıklayınız

Çağlar ve Hakan insanların suya doğrudan erişimini sağlarken izleyicileri bambaşka kültürlere, bambaşka hayatlara şahitlik etme fırsatı veriyor.

Su Savaşları’nda ilk durak Nijer

Su Savaşları’nda ilk durak Nijer. Orada Fatma ile bambaşka bir dünyaya adım atılacak.

Belki de ilk kez; bizim için sıradan imkanların başka bir ülkede, başka bir insan için ne büyük lüks, nasıl bulunmaz bir nimet olduğunu fark edeceğiz...

Belgeselin yapımcılığını Uğur Veli ve Raif İnan, yönetmenliğini Bilal Eroğlu, sunuculuğunu Çağlar Demirkapı ve Hakan Girginer, uygulayıcı yapımcılığını Tankurt Mekik, seslendirmesini Uğur Taşdemir, metin yazarlığını Özgün Öztürk yapıyor.

Kaynak: TRT Belgesel