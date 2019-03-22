Doğuştan iki bacağı olmayan Nuri Çağlayan, ayakkabı boyacılığına 13 yaşında başladı. Ağabeyinin yanında yaşamını sürdüren Çağlayan, uzun bir süre tekerlekli sandalyeyle gezerek işini yaptı.

Belediyenin Boyacılar Parkı'nda tahsis ettiği küçük dükkanında ayakkabı boyamaya devam eden Çağlayan, işe gidip gelirken kimseden yardım almıyor.

Her sabah erken saatlerde Cumhuriyet mahallesinde bir binanın ikinci katındaki evinden ellerini kullanarak inen Çağlayan, motosikletiyle iş yerine geliyor.

Yaz kış demeden çalışmayı sürdüren Çağlayan, ayakkabı boyacılığından elde ettiği kazançla geçimini sağlarken, azmiyle de çevresine örnek oluyor.

"Yaptığım işle gurur duyuyorum"

Nuri Çağlayan, çocukluğundan bu yana geçimini ayakkabı boyacılığından kazandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür işimi seviyorum. Bu dünyada kolay bir şey yok. Allah'ın verdiğine şükürler olsun, kimseye elimi açmıyorum. Alnımın teriyle çalışıyorum ve kimseye muhtaç değilim."

Çağlayan, "Yaptığım işle gurur duyuyorum. Arkadaşlar beni örnek alıyor. İnsanlar benim çalışmamı görünce tebrik ediyorlar. Bana gösterilen bu sevgi karşısında seviniyorum. Ayaklarımın olmaması doğuştan ama hamdolsun, beterin beteri de var. Allah'ın takdiridir, elden bir şey gelmiyor" dedi.

Kaynak: AA