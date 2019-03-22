1988'de emekli olduktan sonra insanlara yardım etmek için çalışmalara başlayan Sevim Gülseren, 31 yıldır bu faaliyetlerini sürdürüyor.

Eşini kaybettikten sonra insanlara iyilik yapmak için dernek kurarak çalışmalarına başlayan 81 yaşındaki Gülseren, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kanser hastalarına gönüllü hizmet veren "mavi melek"lere dahil oldu.

Burada 20 yıl gönüllü hizmet verdi. Son 7 yıldır da Darülaceze için el işi örerek kuruma maddi katkı sunuyor ve kurum sakinleriyle vakit geçiriyor.

Haftanın 2 gününü Darülaceze'de geçiren Sevim Gülseren, ilerleyen yaşına rağmen Çengelköy'deki evinden Darülaceze'ye gelmek için iki vesait değiştiriyor.

Ona en çok huzur veren şey insanlara faydalı olmak

Sevim Gülseren, oranın sakinleriyle arkadaş olduğunu ve onu burada tutan şeyin sevgi olduğunu söyledi.

Gülseren, Darülaceze'de kurulan atölyelerde onlarla beraber neler yaptıklarını şöyle anlattı:

"Atkılar yapılıyor, atkıların ponponları yapılıyor, battaniyeler yapılıyor. Bunların süslemeleri bende. O süslerle satışa gidiyor ve ben çok mutlu oluyorum. Onlar satılıp buraya bir fayda sağlıyorsa çok mutlu oluyorum. 63 yaşında bir kızım, 62 yaşında bir oğlum var. Onlar evli, çocukları var ama ben oğlumla yaşıyorum."

Ona en çok huzur veren şeyin insanlara faydalı olmak olduğunu anlatan Sevim Gülseren, "Okmeydanı'nda kanserli hastalarla çok ilgilendim, altlarını bile temizliyorduk. Burada da yine sakinlerimizle ilgileniyoruz, dikiş-nakış işi yapıyoruz satışa gidecek bunlar inşallah. Aşağı-yukarı 88 senesinden beri karşılıksız yardım yapmayı çok seviyorum. İnsanları seviyorum evladım" dedi.

Kaynak: AA