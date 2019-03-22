Muş'ta ortaokul öğrencileri, görme engelliler için ses dalgaları yayan bir baston yaptı.

Engellilerin hayatını kolaylaştıracak baston projesi, TÜBİTAK'tan da destek aldı.

Öğrencilerden biri ses dalgalarını yayan baston hakkında şöyle konuştu:

"Bir gün arkadaşımızın babasının görme engelli olduğunu gördük ve çok duygulandık. Bir baston yapmayı düşündük ve öğretmenimize söyledik."

Ses dalgaları yayan bastonu, Muş Farabi İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler üretti.

Fen Bilgisi Öğretmeni Serap Dicle, "Projemiz engelli bireylerin bastonu kullandığında bir metre ve aşağısındaki mesafelerde ultrasonik ses dalgaları yayarak ses sinyali veriyor. Karşı taraftan gelen kişi de gelenin engelli olduğunu anlasın diye ledlerimizden kırmızı ve yeşil ışıklar yayılıyor" dedi.

Projeye, TÜBİTAK da destek verdi.

Öğrenciler, bastonu seri üretime alıp daha fazla engellinin kullanımına sunmayı hedefliyor.

Kaynak: TRT Haber