Burası, Wanda Metropolitano Stadı. Atletico Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor. Statta, 60 bin 739 kişi var. Bu, kadınlar futbol liginde bir dünya rekoru.

1895'te başlayan süreçte bugün, dünyada 40 milyonu aşkın kadın futbol oynuyor.

Türkiye'de de kadınların futbola ilgisi giderek artıyor.

Kimi mühendis, kimi kuaför, kimi öğretmen...

Hepsi farklı işlerde çalışıyor. Ortak özellikleriyse futbola duydukları sevgi. Tek amaçları var, o da kadın futbolunu daha üst seviyelere taşımak.

Aralarında antrenmanlar ve maç için şehir dışından gelenler de var, çocuklarını yakınlarına teslim edip formayı sırtlarına geçirenler de.

Kadın futbolunun geleceği parlak

Müsabakalarının yayınlandığı bir yayıncı kuruluş henüz yok. Maçlarına giriş ücretsiz. Maaşları ise çok düşük. Aslında her şey aleyhlerine... Tüm bunlara rağmen kadın futbolunda yükseliş var.

Son yıllarda yapılan yatırımlar ve kurulan liglerle Türkiye kadın futbolunda atağa kalktı. Türkiye'de lisanslı kadın futbol takımı sayısı 150'ye, lisanslı futbolcu sayısıysa 7 bine ulaştı. Her ne kadar ekonomik olarak istenilen seviyelerde olmasa da kadın futbolunun geleceği parlak görünüyor.

Kadın Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligleri de düzenleniyor.

Ancak henüz Türkiye'deki takımlar o seviyelerde mücadele edecek güçte değil.

Şartlar zor. Bunun için de destek bekliyorlar.

Erkekler ligine kıyasla izleyici sayıları düşük olsa da 2-3 bin kişiye oynadıkları oluyor. Özetle futbol artık sadece erkek egemenliğinde değil. Türkiye'deki kadın futbolcular da daha fazla destek bekliyor.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Edebali Koçdemir