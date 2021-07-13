İl Jandarma Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, yaz aylarında hareketliliğin arttığı Çeşme, Seferihisar, Selçuk, Foça ve Menderes ilçelerindeki tatil merkezlerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Motorlu taşıtların girmediği plajlarda yaya ekiplerle birlikte devriye görevi yürüten atlı tim, özellikle turistler ve çocukların sevgi gösterisine tanık oluyor.

[Fotoğraf: AA]

Timi görüp yanına gelen çocuklar ve aileleri, atları besleyip fotoğraf çektiriyor.

Sahilde güneşlenenler de şezlongların arasından geçip giden atları görünce şaşırıp ekiplere teşekkür ediyor.

"Çocukların ilgisi daha fazla"

İzmir Atlı Jandarma Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Çavuş Görkem İşletir, 2 at ve 4 personelle motorlu araçların giremediği sahiller, mesire alanları ve ormanlık bölgelerde emniyeti sağladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Atlarla 9 aylık eğitimin ardından göreve başladıklarını, her gün erken saatlerde atların tımar ve bakımlarını yaptıktan sonra motorlu araçlarla sahil bölgelerine gittiklerini anlatan İşletir, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi oluyor. Onlar güvende olduklarını hissediyorlar ve çok olumlu tepkiler alıyoruz. Görev etkinliği açısından biz de mutlu oluyoruz. Çocukların ilgisi daha fazla oluyor. Atlarımıza salatalık, havuç, şeker veriyorlar. Vatandaşlarımızın ilgisini çekiyoruz."