Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde "sarı gelin" olarak da adlandırılan ayçiçeklerinin açmasıyla güzel görüntüler oluştu.

Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, ilçede bu yıl 305 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

“Bu yıl bereketli bir yıl bekleniyor”

Yağmurların ayçiçeğine çok faydalı geldiğini ifade eden Çıkrıkçılı, "Bereketli Hayrabolu Ovası'nda ve yöremizde ekilen ayçiçeklerimiz açtı. Bu yıl ayçiçeğinde bereketli bir yıl bekleniyor. Şu haliyle ayçiçeği bitkisi çok güzel gelişim gösteriyor. Çiftçilerimizin yüzü bu yıl ayçiçeği üretimiyle gülecek" dedi.