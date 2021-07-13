Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Malatya merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüten ve örgüt içerisinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 şüphelinin Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.
Örgüt mensuplarının yakalanması için 6 ay süren takip çalışmaları sonucunda Malatya, İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: PKK/KCK PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Malatya
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