Emine Erdoğan: Marmara'mızı temiz görmek hepimizi çok mutlu etti
Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde çaba gösteren herkesi sosyal medya hesabından tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.
Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti:
"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."
Marmara’mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 13, 2021
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NVUxQXJX7V