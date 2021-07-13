Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Emine Erdoğan, Marmara Denizi'ndeki müsilajın temizlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti:

"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."