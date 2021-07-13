Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını 2019'da gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün yanında kurulacak yeni teknoloji geliştirme bölgesini Bilişim Vadisi çatısı altına alacaklarını söylemişti:

"İşte Osmangazi Köprüsü burada. Artık İzmir'e 2,5 saatte ulaşılabiliyor. Bu sayede Kocaeli ile İzmir'i teknolojik açıdan da buluşturuyoruz. Buralarda oluşacak bilgi birikimiyle uluslararası alanda rekabet edebilir bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz."

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 ilin teknolojik entegrasyonu için yeni bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'de yaklaşık 180 bin metrekarelik alan, "İzmir Teknoloji Üssü" ek alanı olarak belirlendi.

Teknolojide küresel rekabeti artıracak

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, Bilişim Vadisi'nin Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olduğunu, Bilişim Vadisi'nin tecrübe, bilgi ve birikimiyle teknolojide küresel rekabeti artıracağını söyledi.

Bilişim Vadisi'nin gelişen ekosisteminin üniversiteleriyle, enstitüleriyle ve kuracağı altyapılarla sanayinin dijitalleşmesinde ve yazılım endüstrisinin gelişmesinde önemli katkı sunmaya başladığını vurgulayan İbrahimcioğlu, "Bu katkı, Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü ile de bütünleşip, güçleniyor ve büyüyor. Böylelikle merkezi olmayan Ar-Ge anlayışıyla duvarsız teknopark kuruyoruz" dedi.

Bilişim Vadisi iş birliği ağını İzmir'e taşıyacak

Bilişim Vadisi, geliştirdiği ulusal ve uluslararası iş birliği ağını İzmir Teknoloji Üssü ile İzmir'e taşıyacak. İzmir Teknoloji Üssü, üreteceği yüksek ve faydalı teknolojiyle ulusal ve uluslararası firmalara ev sahipliği yapacak.

Burada kurulacak Ar-Ge ve kuluçka merkeziyle girişimcilere destek verilecek. Sivil teknolojileri odağına alan Bilişim Vadisi, böylece İzmir'de de istihdama ve üretime katkı sağlayacak.