Haber Giriş: 13 Temmuz 2021 Salı 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Köpeğe şiddete 11 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da köpeğine şiddet uygulayan kadına, 11 bin 467 lira ceza kesildi. Pitbull cinsi köpek, barınağa teslim edildi.
Adana'da bir kadının evinin balkonunda köpeğe uyguladığı şiddet, cep telefonuyla görüntülenmişti.
Köpeğe eziyet eden kadının videoları, dün sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti.
Adana Valiliği, görüntülerin ardından inceleme başlattı.
Yasak ırk ve hayvana eziyetten 11 bin lira ceza
Valilik, 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığını açıkladı.
Pitbull cinsi köpek, belediyeye ait barınağa teslim edildi. Köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulandı.
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