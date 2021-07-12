Adana'da bir kadının evinin balkonunda köpeğe uyguladığı şiddet cep telefonuyla görüntülendi.

Dakikalarca köpeğe eziyet eden kadının videoları, sosyal medyada paylaşılınca, kısa sürede dikkat çeken olayın görüntüleri geniş kitlelere yayıldı.

Hayvanseverler evin önünde toplandı

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, kadının adresine ulaşıp köpeğin bulunduğu evin bahçesinde toplandı. Hayvanseverler, polis ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerine de haber verdi.

Kadının eşi, apartmanın önünde bekleyenleri görünce köpeği indirip, görevlilere teslim etti. HAYDİ ekiplerinin aracına bindirilen köpek veterinere götürüldü.

Köpek sahiplendirilecek

Polisin incelemesinde, kadının yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Şiddete uğrayan köpeğin ise tedavisinin ardından sahiplendirileceği açıklandı.

Tekme ve tokatlarla köpeğe eziyet eden kadın cezasız kalmadı. Kadına hayvana eziyetten bin 33 lira idari para cezası verildi.