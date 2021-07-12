Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) bu yıl Bosna Hersek'te düzenlediği "İnsan Hakları Eğitim Programı"nın açılışı yapıldı.

YTB tarafından her yıl, yurt dışında üniversite eğitimi gören Türk vatandaşı-mavi kart sahibi öğrencilere ve genç hukukçulara yönelik düzenlenen programın katılımcıları, Saraybosna'da biraraya geldi.

"Srebrenitsa'da yaşananlara odaklanıldı"

YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin farklı üniversitelerinde 15 bin uluslararası öğrencinin bulunduğunu vurgulayarak, Avrupa'da yaşayan Türkler için çok daha fazla akademik çalışmaların yapılmasının önemine değindi.

İnsan Haklar Eğitim Programı'nın bu yıl Srebrenitsa'da yaşananlara odaklandığını anlatan Eren, programı oldukça önemsediklerini söyledi.

Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ise, Srebrenitsa'da yaşananların bir daha tekrarlanmaması temennisinde bulunarak, "YTB ile burs protokolü imzalayacağız. Öğrencilerimize 2 yıl burada ve 2 yıl Türkiye'de okuma fırsatı sunuyoruz" dedi.

28 Türk genç katıldı

Eğitim programına Avrupa’nın 7 farklı ülkesinde hukuk ve uluslararası ilişkiler başta olmak üzere, sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yürüten 28 Türk genç katılıyor.

Katılımcılara, Bosna Hersek'te 9-16 Temmuz'da düzenlenen program sonunda sertifikaları takdim edilecek.

YTB, Türkiye Bursları kapsamında eğitim alan 7 uluslararası öğrenci için de Soykırım Akademisi programı düzenledi.