Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 16:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
THY haziranda 3,6 milyon yolcu taşıdı
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları, haziranda 3,6 milyon yolcu taşırken, iç ve dış hatlarda doluluk oranı yüzde 68,3 oldu.
Seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla uçuş ve yolcu trafiğinde artış oldu.
Türk Hava Yolları (THY) haziranda 3,6 milyon yolcu taşırken, dış hat doluluk oranı yüzde 66,3, iç hat doluluk oranı ise yüzde 78,5 olarak gerçekleşti.
Aynı ayda kargo ve posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,9 arttı ve 162 bin 180 tona ulaştı.
Ocak ve Haziran 2021 yılı dönemini kapsayan 6 aylık verilere göre, THY yaklaşık 14,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Bu dönem içerisinde toplam taşınan kargo ve posta yaklaşık 910 bin ton olarak gerçekleşti.
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