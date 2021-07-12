Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde DEAŞ operasyonu: 4 tutuklu
[Fotoğraf: Getty]
Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü içerisinde çeşitli birimlerde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 5 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Mersin, Adana ve Antalya'da adreslerini belirlediği 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Adıyaman'da aşırı sıcaklar: Termometreler 46'yı gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz