Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da aşırı sıcaklar: Termometreler 46'yı gösterdi
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da aşırı sıcaklar vatandaşı bunalttı. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.
Adıyaman'da sıcak hava bir süredir etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinde termometreler 46 dereceyi gösterdi.
[Fotoğraf: İHA]
Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar da park ve bahçelerde, ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı.
[Fotoğraf: İHA]
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