Adıyaman'da sıcak hava bir süredir etkisini sürdürüyor. Kentte öğle saatlerinde termometreler 46 dereceyi gösterdi.

[Fotoğraf: İHA]

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar da park ve bahçelerde, ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı.

[Fotoğraf: İHA]