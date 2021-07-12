Çiçekli Köyü mevkiinde yerleşim alanları yakınında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.

Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.

2 dekar orman arazisi zarar gördü

Büyümeden kontrol altına alınan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.

Öte yandan, yangında bölgede kurulu bazı konteyner evlerin bahçelerinde de hasar oluştu.