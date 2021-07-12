Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Çiçekli Köyü mevkiinde yerleşim alanları yakınında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı.
Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter ve 10 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
2 dekar orman arazisi zarar gördü
Büyümeden kontrol altına alınan yangında 2 dekar orman arazisi zarar gördü.
Öte yandan, yangında bölgede kurulu bazı konteyner evlerin bahçelerinde de hasar oluştu.
Etiketler: İzmir Orman Yangını Yangın
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