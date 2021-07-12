Çorum’da merkeze bağlı Ovasaray köyünde bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi pulluğu takıldığı yerden çıkarmaya çalışırken 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu.

Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya haber verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Eserlerin dönemi tespit edilecek

İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.

Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı duyuruldu.