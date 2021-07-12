Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tarladan kartal figürü çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Çorum’da bir çiftçi tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu. Objelerin dönemi araştırılacak.
Çorum’da merkeze bağlı Ovasaray köyünde bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada pulluğa sert bir cisim takıldığını fark etti. Traktörden inen çiftçi pulluğu takıldığı yerden çıkarmaya çalışırken 2 parçadan oluşan aslan ve kartal figürlü objeler buldu.
Bulduğu objelerin tarihi eser olabileceğini düşünen arazi sahibi, durumu jandarmaya haber verdi.
[Fotoğraf: DHA]
Eserlerin dönemi tespit edilecek
İhbar üzerine tarlada inceleme yapan Çorum Müze Müdürlüğü ekipleri, 2 objenin hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma başlattı.
Bulunan objelerle ilgili ilerleyen günlerde Çorum Valiliği ve Kültür Turizm Bakanlığı tarafından açıklama yapılacağı duyuruldu.
Etiketler: Tarihi Eser
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