Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı şüpheli bir kişi tarafından yırtılarak yere atıldı, üstüne basıldı.

Çevredeki vatandaşlar, Türk bayrağına yapılan saldırıya büyük tepki gösterdi.

Polis ekipleri, olay üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İran uyruklu olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Z.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

