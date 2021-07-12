Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükçekmece'de Türk bayrağını yırtarak yere attığı ve üstüne bastığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Büyükçekmece'de bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı şüpheli bir kişi tarafından yırtılarak yere atıldı, üstüne basıldı.
Çevredeki vatandaşlar, Türk bayrağına yapılan saldırıya büyük tepki gösterdi.
Polis ekipleri, olay üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İran uyruklu olduğu öğrenilen kadını gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli Z.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Haberler
- 14:58
- 15:01
- 14:59
- 14:51
- 14:51
Sıradaki Haber
Terörden temizlenen Cudi, Sefine geleneğine kavuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz