Terörden temizlenen Cudi, Sefine geleneğine kavuştu
Cudi Dağı'nda 40 yıl aradan sonra festival düzenlendi. Hazreti Nuh'uh gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Sefine bölgesinde dua edildi, güvercinler uçuruldu.
2 bin 114 rakımlı Sefine bölgesinde arbane sesleri yankılandı. Beyaz güvercinler gökyüzüne salındı. Cudi Dağı'nda 40 yıl sonra festival heyecanı yaşandı.
Uzun yıllar sonra Hazreti Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Sefine bölgesine çıkanlar namaz kıldı, dua etti.
Katılımcılar, kutsal kabul edilen bölgedeki ziyaretleri sonrası arbane eşliğinde festival alanına geçti.
Bölgede hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, aşure yedi, festival alanında müzik eşliğinde halay çekti.
Cudi Festivali halaylarla sona erdi.
Bakan Soylu: Cudi'ye bahar geldi, yaz geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Sefine Festivali ile 1700 yıllık tarihin ve geleneğin yaşatıldığını söyledi.
Soylu, "Terörden ötürü kırk yıldır gerçekleştirilemeyen Sefine Festivali, bu yıl tekrar gerçekleştirilmeye başladı. Cudi'ye bahar geldi, yaz geldi" dedi.
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