Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırdan 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırda, 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak-Ankara kara yolunda durumundan şüphelenilen bir tırı durdurdu.
Tırın kasa bölümündeki kolilerin içersinde 630 koli içindeki 6 milyon 300 bin bandrolsüz boş makarona el konuldu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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