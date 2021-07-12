Soğandan domatese, salatalıktan bibere...

Hepsi okul bahçesinde yetiştiriliyor.

Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri anlamlı bir proje başlattı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Öğrenciler, okul bahçesinde kullanılmayan bir bölümü bostana dönüştürdüler.

Sebze bahçesinde ürün verimliliği de yüksek oldu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bostanda bu yıl soğan, patates, domates, salatalık, kabak, mısır, patlıcan ürünlerinin elde edildiğini ve öğrencilerin her sabah bu ürünleri topladığını söyledi.

Elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]