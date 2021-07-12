Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okul bahçesinde bostan kurup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muş'ta lise öğrencileri anlamlı bir proje başlattı. Okul bahçesinde boş alanları bostana çeviren öğrenciler sebze üretti. Ürün verimliliğinin yüksek olduğu bahçede üretilen sebzeler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.
Soğandan domatese, salatalıktan bibere...
Hepsi okul bahçesinde yetiştiriliyor.
Muş Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri anlamlı bir proje başlattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Üretilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Öğrenciler, okul bahçesinde kullanılmayan bir bölümü bostana dönüştürdüler.
Sebze bahçesinde ürün verimliliği de yüksek oldu.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, bostanda bu yıl soğan, patates, domates, salatalık, kabak, mısır, patlıcan ürünlerinin elde edildiğini ve öğrencilerin her sabah bu ürünleri topladığını söyledi.
Elde edilen ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Etiketler: Muş
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