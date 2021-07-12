Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sahte dekontla dolandırıcılık: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da sahte banka dekontuyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen dolandırıcılık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 2 kişinin almış oldukları malzeme ve ürünler karşılığında verilen hesap numaralarına ilişkin sahte dekont oluşturup satıcıya göndererek 7 dolandırıcılık yapıldığını belirledi.
Bu kapsamda farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarının 72 saatlik kayıtlarını inceleyen ekipler, 7 olayda 93 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler A.D. ve M.A'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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