Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 12:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turşu bidonundan 507 tarihi eser çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Ardahan'da jandarma ekipleri, bir yolcu otobüsündeki turşu bidonuna gizlenmiş sikke ve tarihi olduğu değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin elindeki sikkeleri Manisa'dan Ardahan'a göndereceği yönündeki ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.
Çalışma sonucu bu kişinin tarihi eserleri gönderdiği yolcu otobüsünü tespit eden jandarma ekipleri, otobüsü Güzçimeni köyü mevkiinde durdurdu.
Otobüsün bagajındaki aramada, turşu bidonuna gizlenmiş vaziyette olan sikke ile tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen objelerden oluşan 507 eser ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak bu sikke ve tarihi objeleri Ardahan'da teslim alacağı belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
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