Yalova'da denizlerdeki suyu filtre ederek, sudaki organik atık ve planktonlarla beslenen "Akdeniz midyesi"nin yetiştirileceği 7 tesisin kurulması planlanıyor.

Projeleri onaylanan 4 çiftliğin kurulumu tamamlanma aşamasına getirildi. Diğerlerinin ise yıl sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Maliyeti yaklaşık 54 milyon lira olan 7 çiftliğin, 3 sene sonra üretime başlamasıyla yıllık yaklaşık 126 milyon lira ciro elde edilmesi bekleniyor.

İstihdam oluşturulacak

Ayrıca, tesislerde görevlendirilecek 100 kişi dahil dolaylı istihdamla 1000 kişinin bu işten para kazanması amaçlanıyor.

Çınarcık açıklarında kurulumu devam eden çiftlikte incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, 7 çiftlik projesi hayata geçtiğinde yılda 8 bin 900 ton midye üretileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Müsilajla mücadelede edecek

Midye üretimini sadece yetiştiricilik anlamında değerlendirmediklerini, aynı zamanda yasak avcılıkla da etkin mücadele yürüttüklerini vurgulayan Parıldar, şöyle konuştu:

"Bunların yanında Marmara Denizi'nde canlı hayatının devamı için doğal resif alanları olacağını biliyoruz. Yaklaşık 600 dekar alanda doğal resif de oluşacak ve böylelikle canlıların üremesi içinde uygun ortamlar sağlanacak. Son zamanlarda Marmara'mız müsilajla gündeme geldi. Çift kabuklular, midye, müsilajla mücadelede özellikle çok önemli bir yer tutuyor. Midye çiftliklerinde kesinlikle dışarıdan bir besleme yapılmıyor. Doğal ortamda bulunan organik atıkları ve küçük canlıları tüketerek beslenmeleri sağlanıyor. Bu açıdan baktığımız zaman midye çiftlikleri ciddi manada Marmara Denizi'nde bir filtre görevi görecek. Müsilajla mücadelede etkin bir rol alacak. Sayın Bakanımız bizleri ciddi manada destekliyorlar. Bizler de durmadan çalışmaya devam edeceğiz."