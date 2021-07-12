Deniz Taksi Projesi, İstanbul'da deniz ulaşımını teşvik için başladı. Ancak projeden istenilen verim alınamadı.

Birçoğu yarı batık halde bulunan araçlar, geçen yıl aralık ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vinçlerle sudan çıkartıldı. Ardından da İstanbul Trafik Vakfı'nın Yediemin Otoparkı'na taşındı.

[Fotoğraf: İHA]

Otoparkta bulunan 2'si ambulans 13 deniz taksi, kaderine terk edilmiş halde paslanıyor. Araçlar artık denizde yol alamayacak durumda.

[Fotoğraf: İHA]

Havadan çekilen görüntülerde otopark, bir araç mezarlığını andırıyor.

[Fotoğraf: İHA]

İstanbul Deniz Taksi projesi 2008 yılında İstanbul Şehir Hatları tarafından özel bir şirkete devredildi. Bir süre işletilmeye devam eden taksiler daha sonra çalıştırılmadı.

[Fotoğraf: İHA]