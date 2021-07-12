Haber Giriş: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Göbeklitepe'de sıcak hava balonları havalandı
[Fotoğraf: AA]
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de sezonun ilk sıcak hava balonu uçuşu yapıldı.
Seçen yıl ilk kez gerçekleştirilen uçuşlar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle verilen uzun aranın ardından tekrar başladı.
Göbeklitepe'nin yakınında yapılan sezonun ilk uçuşuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı katıldı.
Üç balonunun aynı anda havalandığı uçuşta katılımcılar, Göbeklitepe, Harran Ovası ve Şanlıurfa kent merkezini kuş bakışı görme fırsatı buldu.
Etiketler: UNESCO Koronavirüs
Sıradaki Haber
İtfaiyecilerin büyük derdi: Bilinçsiz sürücüler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz