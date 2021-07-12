İstanbul itfaiyesinin bir ihbara müdahale süresi ortalama 5 buçuk dakika.

Ancak trafik yoğunluğu, bilinçsiz sürücüler, bazen de hatalı park edilmiş araçlar süreyi uzatıyor.

Bu da zamanla yarışan itfaiyecilere zor anlar yaşatıyor.

İtfaiye erlerinin en büyük derdi müdahale ettikleri yangınlar değil, bilinçsiz sürücüler.

“Fermuar sistemi uygulanmalı”

İstanbul İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan Gürer, kendilerine büyük problem yaratan bu durumla ilgili şoförlere uyarılarda bulundu:

"İtfaiye araçlarını gördüğü zaman şoförlerin araçlarını sola veya sağa çekmeleri, fermuar sistemini uygulayarak orta şeridi itfaiye araçlarına açmaları ve itfaiye araçları gözden kaybolana kadar tekrar itfaiye araçlarını takip etmemeleri gerekiyor. Birden fazla itfaiye aracı varsa araçların arasına girmemeleri gerekiyor."

Gerek şoförler gerekse mıntıkacılar dar sokakları hızla geçebilmek için organize bir şekilde çalışıyor.

Eğer sürücüler de yardımcı olursa intikal süresi 1 buçuk dakikaya kadar azalabiliyor. Bu süre ise bazen hayat kurtarmak için çok önemli olabiliyor.

Hatalı park sorun teşkil ediyor

İtfaiye Şoförü Enes Yılmaz ise onları zor duruma düşüren ana sorunun uygunsuz parklar olduğunu söyleyerek normalde çok daha hızlı varacakları noktalara hatalı parklar yüzünden ulaşamadıklarını söyledi.

Bina yapısı itfaiyecileri zorluyor

Eski İstanbul'da dar sokaklar kadar bina yapıları da itfaiyecileri zorluyor. Ahşap binalar alevlere daha hızlı teslim oluyor.

Yusuf Doğan Gürer, "Binanın çökme tehlikesi oluşuyor. sadece binanın içine girdiği durumda değil, böyle dar sokak olan kısımlarda araçlarımızın üzerine de binaların devrilmesi riski oluşuyor" dedi.

Tedbirler müdahaleden önemli

Olası bir yangında erken müdahale elbette önemli. Ancak önleyici tedbirler çok daha önemli. Gürer alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Elektrik tesisatı gibi ateş kaynağı veya tutuşturucu kaynağı olabilecek unsurları çok yüksek kalitede yapmak ve bunlara yangın izolasyonu yapmak, duman dedektörü kullanıp olası bir yangında erken haberdar olmak alınabilecek önlemlerin başında geliyor."

Haber: Dilruba Amil