Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce kenevir ıslah çalışmaları yürütülüyor.

OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu "Narlı" ve "Vezir" isimli iki yeni kenevir çeşidinin geçen aylarda tohumluk olarak tescillendiğini hatırlattı.

"Narlı" ve "Vezir" türleri artık çeşit özelliği kazandı

Tescilin ardından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait Samsun'daki 10 dekarlık alanda "Narlı", Amasya'daki TİGEM arazisinde ise "Vezir" çeşidinin ekiminin yapıldığını anlatan Aytaç, her iki çeşidin takibinin enstitülerince gerçekleştirildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Narlı" ve "Vezir" türlerinin artık çeşit özelliği kazandıklarını vurgulayan Aytaç, şunları söyledi:

"Her iki çeşit için de dekarda 100 kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. 2023 yılında ülkemizde geniş alanlarda yapılacak kenevir tarımı için tohum üretimini sağlamak, planlamasını yapmak için ekim yapıyoruz. Tohum elde etmek için yaptığımız ekimler ve kenevir çeşitlerinin gelişimi başarılı şekilde devam ediyor."

"Türkiye için önemli bir çalışma"

İki tohumluk çeşidi arasında farklılıklar bulunduğuna dikkat çeken Aytaç, "Narlı"nın lif ve tekstil sanayisi için önem taşıdığını, "Vezir"in ise gıda ve kimya sanayisi için öne çıktığını anlattı.

Aytaç, iki çeşidin de tohum içeriğindeki yağ oranı bakımından kaliteli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Vezir ve Narlı çeşidi kenevirler, Türkiye için önemli bir çalışma. Başarılı ve istikrarlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen yıl Türkiye'de 4 bin 650 dekar alanda kenevir ekimi yapıldı. Bu yıl ekim alanı 1000 dekarın altına düştü. Bunun nedeni, üretilen ürünlerin işlenememesi. Yani sanayisi gelişmediği için işlenmesi yavaş oluyor. Bu nedenle üreticiler bu yıl fazla kenevir üretmeyi gerekli görmedi. 2022 yılından sonra kenevir ekiminde artış sağlanacağını gözlemliyoruz. Bunun için de hazırlıklarımızı şimdiden yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Aytaç, kenevirlerin tohumunu ağustos ayında, liflerini ise eylül ayında hasat etmeyi planladıklarını söyledi.