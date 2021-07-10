Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 13:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hayvanat Bahçesi'nde aslan yavruları dünyaya geldi
[Fotoğraf: AA]
Bursa’daki Hayvanat Bahçesi'nde "Kaptan" ve "İnci" adlı Afrika aslanlarının, biri dişi olmak üzere üç sağlıklı yavrusu oldu. Yavrulara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde "Afrika Savana" adı verilen bölümde dünyaya gelen yavru aslanlara Güneş, Çınar ve Vezir isimleri verildi.
Hayvanat bahçesindeki nesli tükenmekte olan hayvanların yer aldığı hassas kategoride Afrika aslanlarının sayısı 5'e yükseldi.
[Fotoğraf: AA]
Yavrular yoğun ilgi gördü
Yavruların cinsiyet tayini, ilk muayene ve ağırlık ölçümleri, ziyaretçilerin ve çocukların meraklı bakışları arasında veteriner ekip tarafından yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yenidoğan yavruları ziyaret etti. Yetkililerden hayvanat bahçesindeki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, yavru aslanlardan birini eline alarak sevdi.
Ziyaretçiler yavrulara yoğun ilgi gösterdi.
Etiketler: Bursa
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