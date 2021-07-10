Akdeniz açıklarında orkinos avından dönen balıkçılar denizde hareket eden turuncu bir ip yumağı gördü.

Yaklaşınca bir kaplumbağanın ağ iplerine dolandığını fark eden balıkçılar hemen harekete geçti.

Balıkçılardan biri yardım etmek amacıyla denizde girdi. Zorlukla hareket eden deniz kaplumbağasını tekneye alan balıkçılar, ipleri bıçak yardımıyla kesti.

Balıkçılar kaplumbağanın kurtarılma anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Kurtarılan kaplumbağa denize bırakıldı

Teknede bulunanlardan su ürünleri mühendisi Hasan Yılmaz, deniz kaplumbağasını nasıl bulduklarını anlattı:

"Bulunduğumuz yer karadan yaklaşık 40 deniz mili uzaktaydı. Üzerindeki ip ağ için de paragat için de kullanılabilir. Herhangi bir gemiden de düşmüş olabilir. Ama kaplumbağa o halde nasıl geldi oralara kadar bilmiyoruz."

İplerden kurtarılan deniz kaplumbağası tekrar denize bırakıldı.