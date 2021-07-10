Havalar ısındı, araç yangınları arttı.

Elektrik kontağı, klima motoru, lastiklerden çıkan kıvılcımdan kaynaklı yangınlar can ve mal kayıplarına yol açabiliyor.

"Servis bakımını düzenli olarak yaptırın"

Araçların elektronik aksamındaki bakım özellikler yaz aylarında ihmal edilmemeli.

Servis danışmanı Emir Keleş, "Aracın kontak, çakmak, servis bakımını düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Çakmaklıklarda önceden takılmış orijinal olmayan şarj ekipmanlarını kullandığımız zaman bu araç içindeki elektrik sistemine zarar verdiği için yangına sebebiyet verebiliyor" dedi.

"Araç içinde bırakılan kolonya ve dezenfektan bomba gibi patlıyor"

Keleş, aracın içinde bırakılan kolonya, dezenfektan, deodorant ve çakmakların tehlike yarattığını belirterek şunları aktardı:

"Yanımızda deodorant, parfüm şişesi, dezenfektan taşıyoruz. Bunların içerisinde alkol içerdiği için ister istemez kimyasal tepkimeye giriyor. Çok sıcak alanda kaldığı zaman aracımızı 40-45 dereceye bıraktığımız zaman araç içi sıcaklık 60 dereceyi bulabiliyor bu sebepten patlayarak yangına sebebiyet verebiliyor."

Uzmanlar, yangın tüplerinin sürücünün tek elle ulaşabileceği yere sabitlenmesini öneriyor.