Merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi apartmandaki daireye çıkarak B.Y'ye kapıyı açması için ikazda bulundu.

Yaklaşık 2 saatlik ikna ve uyarılara rağmen şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Operasyonda yakalanan B.Y. gözaltına alındı.