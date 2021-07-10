Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 02:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ailesinin haber alamadığı kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA ]
Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.
Merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polis ekibi apartmandaki daireye çıkarak B.Y'ye kapıyı açması için ikazda bulundu.
Yaklaşık 2 saatlik ikna ve uyarılara rağmen şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.
Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.
Operasyonda yakalanan B.Y. gözaltına alındı.
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