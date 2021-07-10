Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 01:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı 2 turist hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan iki turist, otomobil çarpması sonucu öldü.
Antalya yönüne giden Alman vatandaşı Ahmad Harb'ın kullandığı otomobil, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Polonyalı Katarzyna Anna Hegerle ve Maksym Marek Jasinki'ye çarptı.
Kazada Hegerle ve Jasinki, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Harb, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Cenazeler, jandarma ve savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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