Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlara katılmak üzere gece uçağı ile Sivas’a geldi.

Varank, şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesi'nde gezerek vatandaşlarla görüştü.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Varank, bir dondurmacıda tezgaha geçti. Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar karşılarında Bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Dondurmalarını Varank'ın elinden alan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.