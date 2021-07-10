Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bakan Varank vatandaşlara dondurma ikramında bulundu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta vatandaşlara dondurma ikram etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi açılışlara katılmak üzere gece uçağı ile Sivas’a geldi.
Varank, şehrin en işlek caddelerinden olan İstasyon Caddesi'nde gezerek vatandaşlarla görüştü.
Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Varank, bir dondurmacıda tezgaha geçti. Dondurma almak için caddeye çıkan Sivaslılar karşılarında Bakanı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dondurmalarını Varank'ın elinden alan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Etiketler: Mustafa Varank Sivas
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