Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla yurda giren 17 sığınmacı yakalandı
Erzincan'da illegal yollarla yurda giren yabancı uyruklu 17 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.
Kontrollerde İstanbul'a giden bir otobüste, yurda yasa dışı yollarla giren 2 Suriye, 2 Myanmar, 5 Pakistan ve 8 Afganistan uyruklu sığınmacı yakalandı.
İşlemleri için il emniyet müdürlüğüne götürülen sığınmacılar, daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Erzincan
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