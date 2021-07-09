Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 23:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Maltepe sahilinde yakıt tankerinde yangın
İstanbul Maltepe sahilinde teknelerin bulunduğu kısımda demirlenen yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.
Altıntepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı mevkiinde teknelerin bulunduğu kısımda demirli şekilde bulunan yakıt tankerinin jeneratör kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve deniz polisi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içi boş olduğu öğrenilen yakıt tankerindeki yangını kısa sürede söndürdü.
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