Tarihi Ulu Cami avlusuna cuma namazı vaktinde stant açan ekipler, namazından çıkan vatandaşlara aşı uyguladı.

Üçüncü doz aşı yaptıran 66 yaşındaki Kemal Çevik de aşı ekiplerini görünce üçüncü doz aşısını yaptırmak istediğini söyledi.

Aşı ekiplerinin özverili çalışarak her yere geldiğini anlatan Çevik, "Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ediyorum, kötü bir şey olsaydı, devletimiz tavsiye etmezdi. Allah sağlık çalışanlarından razı olsun, aşı için gitmedikleri yer yok. Durmadan bizler için çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

"Bu sıcakta aşı ayağımıza kadar gelmiş neden olmayalım?"

76 yaşındaki Erol Erkış da cami çıkışında sağlık ekiplerini görünce çok memnun olduğunu belirterek, "Bu sıcakta aşı ayağımıza kadar gelmiş neden olmayalım? Aşı olmayanlar gelip olsun. İlk iki dozda herhangi bir sıkıntı yaşamadım gayet iyi geçti. Şimdi üçüncü dozu olacağım. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Ekipleri gördü, aşı olmaya karar verdi

Hasan Hüseyin Özer de cami çıkışında ekipleri görünce aşı olmaya karar verdiğini kaydetti.