Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 22:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
24 yaşındaki Ali Aydoğan idaresindeki hafif ticari araç, Amasya-Turhal kara yolu Ezinepazar mevkisinde, 53 yaşındaki Hasan K'nin kullandığı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 73 yaşındaki Menekşe Aydoğan, olay yerinde, 65 yaşındaki İsmet Aydoğan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaralanan Ali Aydoğan, 45 yaşındaki Sadegül Aydoğan ve 69 yaşındaki Fadime Surman, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tır sürücüsü Hasan K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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