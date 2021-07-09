Kentte öğle saatlerinde başlayan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren sağanak sebebiyle biriken sular bir süre sonra sele dönüştü.

Özellikle Ağrı Dağı eteklerinde etkili olan sel sebebiyle bu bölgedeki Bulakbaşı, Yazlık, Aktaş, İslamköy ve Adetli köylerinde bazı evlerinin alt katlarını su bastı, köylerin yolları da selin getirdiği kum ve taş parçaları yüzünden hasar gördü.

Selden dolayı bölgedeki bazı tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Ayrıca sel sebebiyle Iğdır-Nahçıvan kara yolu bir süre trafiğe kapandı. Yol, Karayolları ekiplerinin iş makineleri desteğinde yaptıkları yoğun çalışmalarla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Söz konusu yolun yanı sıra köy yollarında ekiplerin selin getirerek yollara biriktirdiği çamur ve taş parçalarını temizleme çalışması sürüyor.