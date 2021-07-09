Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Adil Bölkü yönetimindeki kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çarpıştı.
Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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