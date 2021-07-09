Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 18:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Valilik girişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Münir Karaloğlu tarafından karşılandı.
Erdoğan, ziyarette Vali Karaloğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erdoğan'a beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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