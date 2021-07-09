Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ittiği 15 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 15 düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.
İzmir Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 göçmen, Sahil Güvenlik bot ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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