İzmir Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 15 göçmen, Sahil Güvenlik bot ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sığınmacıların, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.