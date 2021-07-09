Haber Giriş: 9 Temmuz 2021 Cuma 16:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı
Akdeniz açıklarında orkinos avından dönen balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yunusların tekneyle yaptıkları yarış renkli görüntülere sebep oldu.
İzmir'in Karaburun ilçesinden orkinos avı için Akdeniz açıklarına giden balıkçı tekneleri, avın ardından Ege Denizi'ne doğru hareket etti.
Bir balıkçı teknesine açık denizde eşlik eden yaklaşık 10 yunus, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tekneyle yaptıkları yarış renkli görüntüler oluşturan yunusların bir süre sonra gemiden uzaklaştığı görüldü.
Etiketler: Akdeniz Bölgesi Balıkçılık Yunus
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