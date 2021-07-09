İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan ile hangi ayda hangi bölgelerde sıcaklıkların artacağını, yağışların azalmasını ve bu durumun sebeplerini konuştuk.

Demirhan, önümüzdeki dönemlerde özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek olma ihtimalinin kuvvetli göründüğünü söyledi.

[Dr. Deniz Demirhan]

Ağustos ayında hangi bölgeler ortalamanın üzerinde?

Demirhan, “Ağustos ayı için sıcaklıkların ortalamanın üzerinde, 0.5 ila 2 derece kadar üzerinde olması ihtimali çok yüksek” dedi. Bölgeleri de sıraladı:

“Trakya’nın güney kesimleri yani Edirne, Tekirdağ tarafları ve tüm Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimleri ve İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi’nin orta ve doğu kesimleri. Bunların tamamında sıcaklıklar 0,5 ila 2 derece kadar ortalamaların üzerinde olabilir.”

Marmara Bölgesi’nde, Karadeniz’in batı ve orta kesimlerinde, Akdeniz sahillerindeyse ağustos ayı sıcaklıklarının ortalamalar civarında olması bekleniyor.

Eylülde Güney ve Doğu Anadolu ortalamanın üzerinde

Demirhan şöyle açıkladı:

“Eylül ayına bakacak olursak, yine sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ortalamaların 0,5 ila 2 derece kadar üzerinde olabilir. Fakat diğer bölgelerde ortalamalar civarında olmasını bekliyoruz.”

Ekim: Ege ve Akdeniz’de de sıcaklık artacak

Demirhan, ekim ayında Güney Ege ve Ege’nin orta kesimlerinde, Akdeniz’de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların, ortalamanın 0,5 ila 2 derece kadar üzerinde olmasının beklendiğini aktardı.

Yağışlarda artış beklenmiyor, sonbahar kurak gelebilir

Ülke genelinde yağışların ağustos ve eylülde ortalamalar civarında olması, ekim ayına gelindiğindeyse yağışların ortalamanın altında olması bekleniyor. Demirhan şöyle anlattı:

“Ekim ayında yağışların özellikle Trakya Bölgesi’nde, Ege’de, Akdeniz Bölgesi’nin sahillerinde, Ege sahillerinde, Doğu Anadolu Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 0,5 ila 2 derece kadar altında olması bekleniyor. Yani az önce söylediğim bölgelerde sonbahar ayına kurak bir giriş yapabiliriz.”

[Fotoğraf: AA]

Demirhan, ekim ayının ilk günü itibarıyla kurak bir dönem geçirmemizin gıda fiyatlarını artırabileceğini ve gıda çeşitliliğinde azalmaya sebep olacağını da ekledi.

Neden bu bölgeler ısınıyor?

Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nde yağışın azaldığını söyleyen Demirhan, ağaçlandırılmanın azalması, kuraklığın artması, şehir planlaması gibi sebeplerin bu süreci tetiklediğini ekledi.

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağış olmamasının coğrafi yapıyla da ilgisi var. Demirhan bu durumu şöyle açıkladı:

“Atmosferik sirkülasyonlar da bizim ülkemizde çok fazla etkili oluyor ve biz zaten Akdeniz Bölgesi’nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin çok uzun dönemde 2050-2100 yıllarında zaten böyle bir çölleşme durumuna kadar gitmesini bekliyoruz. Özellikle 2080’den sonra bunun olması ihtimali çok yüksek.”