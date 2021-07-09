Kimi oyun konsolu alacaktı kimi de başka bir şey. Ancak kararları değişti, harçlıklarını yardım amaçlı kullanmaya karar verdiler.

Üsküdar Burhani'ye Mahallesi'nde yaşları 5 ila 10 arasında değişen 20 çocuk, muhtarın yanına gelerek maddi durumu iyi olmayanlara yardım etmek istediklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Aldıklarını ihtiyaç sahibi ailelere kendileri götürdü

Üsküdar Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, "Bu çocuklarımız bize geldiler ve harçlıklarıyla yardım yapmak istediklerini söylediler. Biz de onları kırmadık. Harçlıklarını biriktirdiler ve bu paralarla birlikte bir market alışverişi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere birebir kendileri teslim edecekler" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Alışveriş arabasıyla markette dolaşan çocukların alışverişleri renkli görüntüler oluşturdu.

Kimi ihtiyaç sahibi aileler için mutfak alışverişi yaparken kimi de çikolata aldı.

[Fotoğraf: AA]

Kasaların önünde alışveriş araçları ile sıraya giren çocuklar ödemeleri, biriktirdikleri paralarla yaptı. Aldıklarını poşetlere dolduran çocuklar, muhtar tarafından ayarlanan araçla alınan malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere götürdü.

[Fotoğraf: AA]