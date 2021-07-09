Ekipler sahilden tek tek numune aldı, deniz suyu laboratuvarda analiz edildi.

Antalya'da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri deniz suyu kalitesi ölçümü yaptı.

Sonuçlar; mükemmel, iyi, kötü ve girilmesi yasak olarak sınıflandırıldı.

Antalya'nın deniz suyu kalitesi de "mükemmel" seviyede çıktı.

Denetimler ayda iki kez tekrarlanıyor

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, "Gazipaşa'dan Kaş'a kadar toplamda 342 numune aldığımız noktamız var. Bu noktalardan 60 kadar çevre sağlığı teknisyenimiz numune alıyor" dedi.

Çıkan sonuçlar ilgili tüm kurumlarla paylaşılıyor. Bu denetimler, belirli periyotlarla yapılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Antalya'nın 640 km'lik kıyı hattındal, denetimler ayda iki kez yapılıyor. Vatandaşlar, laboratuvar sonuçlarına "https://yuzme.saglik.gov.tr/" üzerinden erişebiliyor.

Antalya'da 213 mavi bayraklı plaj bulunuyor

Antalya'nın kıyı hattındaki denetimleri 24 ekip gerçekleştiriyor. Su örneklerini vatandaşların en yoğun olduğu sahillerden alıyor.

Antalya, dünyada 213 mavi bayraklı plajı olan tek il olması ile de ön plana çıkıyor.

Haber: Onur Altan