Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da dere taştı, yol kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'ın Ulus ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. İlçe yolu 1 saat trafiğe kapanırken, sürücüler yol kenarında bekledi.
Ulus ilçesinde akşam saatlerinde metrekareye 10 kilogram yağış düştü.
Ani yağış nedeniyle Aşağıemirce köyünde dere, Bartın Ulus yoluna taştı.
200 metrelik bölümde etkili olan su nedeniyle araçlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Yağışın sona ermesinin ardından Özel İdare ekipleri iş makineleriyle dere yatağını temizleyerek, yolu yeniden trafiğe açtı.
1 saat ulaşıma kapalı olan yoldaki balçık temizlenmesiyle araçlar yoluna devam etti.
Etiketler: Sağanak
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